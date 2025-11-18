Путин иска да води война, при това продължителна, макар че руското общество вече изпитва трудности. Горивата в Русия са изчезнали на много места, което се дължи на ударите на Украйна срещу заводите за преработване на петрол. Износът на горива от Руската федерация засега е спрян. Това заяви журналистът Чавдар Стефанов в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Мерките на Европа срещу Русия са свързани с тези на Доналд Тръмп, а именно за нови санкции срещу петролния износ на Руската федерация, но ако той има последната дума по тях”, посочи той. И допълни, че очевидно санкциите „помагат по някакъв начин” – цената на руския петрол за барел е скочила.

Украйна придобива до 100 френски изтребителя след "историческа сделка" с Париж (СНИМКИ)

Журналистът обясни, че случилото се с „Лукойл” и „Роснефт” е разтърсило световните пазари, включително и България.

Той коментира и новината, че Украйна ще получи 100 френски изтребителя „Рафал” през следващите 10 години. Според него не е ясно откъде ще пристигнат парите за доставките на тези самолети.

Стефанов подчерта, че Украйна е поставена и пред още един проблем, освен руските атаки - корупционният скандал.

Журналистът коментира и MAGA политиката на Доналд Тръмп, като посочи, че тя „не е модерна в света”.

Преподавателят в университета в Харков проф. Михаил Станчев сподели каква е ситуацията с руските нападения, които продължават.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова