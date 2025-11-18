Лувърът временно затвори една от галериите си поради структурни слабости в поддържащите греди.

Галерията „Кампана“, която помещава девет зали с древногръцка керамика на първия етаж, беше затворена, защото нейните конструкции, проектирани през 30-те години на миналия век, са в окаяно състояние, съобщи най-посещаваният музей в света.

Технически доклад показа слабост в гредите под втория етаж на крилото „Сюли“, което наложи затварянето на галерия „Кампана“ в понеделник и преместването на 65 музейни служители от втория етаж, се казва в изявление на Лувъра.

Припомняме, че на 19 октомври двама мъже паркираха асансьор за хамали пред музея, качиха се на втория етаж, счупиха прозорец и отвориха витрини с ъглошлайфи. Крадците отпътуваха на мотоциклети, отмъквайки исторически бижута на стойност 102 милиона долара.

