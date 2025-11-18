Делфин се появи във водите край Венеция. Мимо радва туристите, но експертите се опитват да го насочат към открити води. Учените са установили, че той има рани, вероятно причинени от удар от витло на лодка.

Морски биолози са използвали акустични устройства с нисък интензитет, за да изгонят Мимо от района на емблематичния площад „Сан Марко“. Той обаче се е върнал, а учените са все по-загрижени за безопасността му в такава близост до човешката дейност.

Дружелюбен делфин радва туристите във Венеция (ВИДЕО)

Делфинът се е появил за първи път във Венецианската лагуна на 23 юли докато е преследвал пасаж от риби. Властите предупреждават гражданите и лодкарите да не хранят и да не взаимодействат с бозайника, което е престъпление.

Редактор: Станимира Шикова