Снимка: БТА
-
Издателят, открил "Хари Потър", се сбогува с книгите
-
Природонаучният музей в Ню Йорк откри изложба, посветена на края на динозаврите
-
По стара традиция: Чешки овчари водят стадата си високо в планините за зимата
-
"Новите известни": Сестрите от Лом, които спечелиха сърцата на публиката
-
Париж откри коледния сезон: Включиха празничните светлини по "Шанз-Елизе" (ВИДЕО)
-
„Непознатите земи”: На пътешествие в Нова Зеландия
Бозайникът има рани, причинени от удар от витло на лодка
Делфин се появи във водите край Венеция. Мимо радва туристите, но експертите се опитват да го насочат към открити води. Учените са установили, че той има рани, вероятно причинени от удар от витло на лодка.
Морски биолози са използвали акустични устройства с нисък интензитет, за да изгонят Мимо от района на емблематичния площад „Сан Марко“. Той обаче се е върнал, а учените са все по-загрижени за безопасността му в такава близост до човешката дейност.
Дружелюбен делфин радва туристите във Венеция (ВИДЕО)
Делфинът се е появил за първи път във Венецианската лагуна на 23 юли докато е преследвал пасаж от риби. Властите предупреждават гражданите и лодкарите да не хранят и да не взаимодействат с бозайника, което е престъпление.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни