Британското разузнаване е отправило предупреждение към депутатите и Камарата на лордовете за засилена шпионска дейност от страна на Китай. Председателят на Камарата на общините обяви, че китайското Министерство на държавната сигурност активно се свързвало с британци, за да събере информация.

Това ставало чрез професионални сайтове за работа, агенции за набиране на персонал и консултанти, действащи от тяхно име. Министърът на сигурността Дан Джарвис обяви серия от мерки, сред които обновяване на криптиращите технологии на държавната администрация.

„Правителството ще инвестира 170 милиона паунда за обновяване на криптираната технология, която държавните служители използват. Това ще гарантира, че чувствителни дипломатически, икономически, търговски, охранителни, правоприлагащи и политически споразумения са защитени от шпионаж. Правителството завърши и премахването на определено китайско оборудване от всички чувствителни обекти”, коментира Дан Джарвис.

