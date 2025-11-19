На 17 ноември Общото събрание на ООН избра с най-висок резултат българския кандидат - съдия Мира Райчева-Шекерджиева от Върховния административен съд, за съдия на непълен щат в Трибунала на ООН по споровете. Кандидатурата ѝ получи подкрепата на 119 държави членки на ООН. Същия висок резултат постигна и кандидатът на Замбия.

За петте вакантни места в Трибунала се конкурираха десетима кандидати от различни държави, представляващи всички регионални групи в ООН. Те бяха номинирани от Съвета на ООН за вътрешно правораздаване след многоетапна селекционна процедура, която започна с 391 първоначални кандидатури.

Полученият висок резултат отразява както професионалните качества на българския кандидат, така и активната дипломатическа кампания, проведена от Министерството на външните работи в ООН – Ню Йорк и чрез акредитираните дипломатически мисии в София. Интензивната работа в подкрепа на кандидатурата продължи три месеца и завърши с най-високия резултат сред участниците в условия на силна конкуренция. Това признание е ясен знак за международния авторитет и доверието, с които нашата страна се ползва в системата на ООН.

Трибуналът на ООН по споровете представлява първата инстанция от двуинстанционната система на ООН за разглеждане на административни спорове.

Редактор: Мария Барабашка