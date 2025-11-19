Приемането на резолюция от Съвета за сигурност на ООН в подкрепа на американския план за Газа е позитивна, но и важна стъпка, която разкрива сложни геополитически игри и възможни задкулисни договорки, свързани дори с войната в Украйна. Около тази теза се обединиха в студиото на „Твоят ден“ по NOVA NEWS журналистът Нина Спасова и международният анализатор проф. Владимир Чуков.

Според журналиста Нина Спасова самото приемане на резолюцията е значимо събитие, най-вече защото е прецедент от дълго време насам. „Новина е положителна. Важна крачка е, защото отдавна не беше приемана резолюция, касаеща Близкия изток. Все някоя от страните, било Щатите, било Русия, налагаха вето. Ето сега се получи така, че Русия и Китай се въздържаха, така че резолюцията е приета“, коментира тя.

Съветът за сигурност на ООН прие резолюция в подкрепа на плана на Тръмп за Ивицата Газа

►Задкулисната сделка: Газа срещу Украйна?

Според журналиста Нина Спасова въздържанието на Русия е ключов, но и обезпокоителен елемент от гласуването. Тя изрази открито съмнение, че това конструктивно поведение може да е част от по-голяма геополитическа сделка.

Проф. Владимир Чуков подкрепи тази теза, като разкри конкретен детайл от преговорите в ООН. Според него Русия е действала прагматично: „Русия е поставила условие: или вето, или държава. Едно от двете“, обяснявайки, че именно настояването на Москва, Франция и Алжир е довело до включването на термина „палестинска държава“ в текста, което е било цената за това резолюцията да не бъде блокирана.

Според проф. Чуков този ход може да послужи като модел за бъдещо разрешаване и на конфликта в Украйна: „Това е вдъхновение. Вече се работи много активно за подобен тип ход по отношение на урегулирането на конфликта в Украйна“.

►Основната пречка: Разоръжаването на „Хамас“

Въпреки дипломатическия пробив, основното предизвикателство на терен остава. „Хамас просто не иска да се разоръжи. Ето това е голямата въпросителна“, подчерта проф. Чуков. Той сравни ситуацията с Ливан, където въоръжената групировка „Хизбула“ на практика контролира държавата, и заяви, че това е „негативен модел“, който не трябва да се повтаря в Газа.

Анализаторите се обединиха около мнението, че настоящото палестинско ръководство е „поколение от времето на Студената война“, което трябва да бъде заменено, за да има реален напредък. „Тази епоха просто трябва да бъде зачеркната, за да може Близкият изток да тръгне по някакъв път“, заключи проф. Чуков.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка