Снимка: БТА/Видео:"Ройтерс"
Семеру изхвърли близо 6-километров стълб от пепел
Заради изригване на вулкана Семеру в Индонезия националната служба по вулканология обяви максимална степен на тревога за най-високия връх на остров Ява, предаде "Ройтерс".
Според агенцията, вулканът е изхвърлил стълб от пепел на височина 5,6 километра. Жителите са предупредени да не се приближават на по-малко от 2,5 километра от кратера заради опасност от нови изригвания и свлачища.
Вулкан в Индонезия изригна и изхвърли 11-километров стълб пепел (ВИДЕО)
Семеру, с надморска височина над 3600 метра, е един от 130-те действащи вулкана в Индонезия. Страната се намира в района на т. нар. Тихоокеански огнен пръстен, където се наблюдава висока сеизмична активност.Редактор: Станимира Шикова
