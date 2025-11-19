Честотата на тежките инциденти с военни самолети в САЩ е скочила през миналата година, сочат данни на Пентагона, предаде "Асошиейетед прес". Поредицата от широко отразени от медиите авиоинциденти със загинали хора на борда и разбити машини тази година подсказва, че тревожната тенденция може да продължи, отбелязва агенцията.

Данните, публикувани от Министерството на отбраната и предназначени за Конгреса, проследяват най-тежките инциденти, водещи до смъртни случаи и трайна инвалидност. Те покриват периода от 2020 до 2023 финансова година, както и първите 10 месеца на финансовата 2024 година - до 31 юли през тази календарна година. В тези 10 месеца 25 военнослужещи и служители на Министерството на отбраната на САЩ са загинали, а 14 летателни апарата са били унищожени.

Във всички подразделения на американските въоръжени сили средният брой на тежките произшествия на 100 000 летателни часа се е увеличил с 55% през финансовата 2024 г. в сравнение с предишните четири години. Корпусът на морската пехота на САЩ е отбелязал най-голямото увеличение, като броят на инцидентите почти се е утроил през въпросния период.

Зачестяват ли самолетните катастрофи

Авиационен експерт уточнява пред АП, че в по-широк мащаб тенденцията на учестяване на инцидентите вероятно не се дължи само на един фактор, а отразяват съвкупност от второстепенни проблеми, които са се натрупвали и са създали опасна среда. Сред факторите са повишени оперативни изисквания, летателни апарати с по-висок риск и глобални явления като пандемията от COVID-19, която доведе до значително намаляване на летателните часове във всички родове войски на американската армия.

"Големият брой злополуки е изключително смущаващ и изисква предприемането на мерки", заяви сенаторката от щата Масачузетс Елизабет Уорън, която е от Демократическата партия. Тя посочи, че законодателните промени, които ще направят докладите за инциденти по-достъпни, „са крайно необходими, за да може Конгресът да разбере основните причини за тези произшествия и да запази живота на военнослужещите“.

Десетте най-смъртоносни авиоинцидента в САЩ от 2001 г. насам

Агенция "Асошиейтед прес" отбелязва, че не е получила отговор от Пентагона на запитването си по повод тревожните тенденции. Военновъздушните сили на САЩ потвърдиха нарастването на авиоинцидентите, като уточниха, че пилотите редовно работят "в изключително сложни условия."

Тази календарна година вече бе белязана от няколко сериозни авиоинцидента, включително свързани със самолетоносачи, както и сблъсък на граждански самолет с военен хеликоптер над столицата Вашингтон в началото на 2025 г., който отне живота на 67 души, отбелязва АП.

Редактор: Станимира Шикова