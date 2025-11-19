Първата и втората дама на САЩ - Мелания Тръмп и Уша Ванс, се отправиха днес на първото си съвместно пътуване, за да прекарат време с военнослужещи и техните семейства в щата Северна Каролина в знак на признателност и преданост към тяхната служба с наближаването на празниците, предаде "Асошиейтед прес".

Съпругите на президента Доналд Тръмп и на вицепрезидента Джей Ди Ванс посетиха Камп Лежун, най-голямата база на Корпуса на морската пехота на Източното крайбрежие, и военновъздушнатата база на "тюлените" Ню Ривър. В програмата залегнаха съвместни изяви с ученици, свързани с армията, и послания от двете дами пред събралите се военнослужещи и техните семейства, съобщи канцеларията на Мелания Тръмп.

Съпругата на президента отбелязва 250-годишнината на морската пехота, да изрази благодарност към морските пехотинци и семействата на военните, особено по време на празничния период, и да подчертае значението на семействата за американската армия.

Тя акцентира и върху друг въпрос, върху който се фокусира напоследък – бързото развитие на технологиите, включително на изкуствения интелект.

Мелания Тръмп и Уша Ванс се отправиха на път тази сутрин, след като снощи присъстваха на първата официална вечеря, дадена от администрацията на Тръмп по време на втория му мандат. Тя беше планирана от първата дама в чест на гостуващия във Вашингтон саудитски престолонаследник принц Мохамед бин Салман.

Двете жени са се появявали заедно и на други публични събития - най-вече на церемонията по встъпване в длъжност на съпрузите им през януари. Друга съвместна поява те имаха по време на честването на събитие, посветено на майките на военнослужещи в Белия дом, както и на обяд със съпругите на сенатори през май.

Мелания и Уща бяха на премиерата на "Клетниците“ в културния център "Кенеди" през юни и подписването от президента миналата седмица на указ за подпомагане на деца, отглеждани в приемни семейства. Указът подкрепя програмата на първата дама "Насърчаване на бъдещето“, която е част от нейната инициатива за децата "Бъди най-добрият“.

Стилът на първите дами на САЩ и посланието, което носи (СНИМКИ)

Мелания Тръмп се е концентрирала върху работата си за децата, като стартира инициативата си още по време на първия мандат на съпруга си. Тя постави фокуса върху благоденствието в семейството, онлайн безопасността и предотвратяването на злоупотребата с опиоиди сред децата.

По-рано тази година първата дама помогна да се лобира пред Конгреса за законодателство, налагащо федерални санкции за сексуална онлайн експлоатация, на която чест обект са млади момичета. Съпругът ѝ подписа закона през май.

Уша Ванс, бивша адвокат, стартира "Лятно предизвикателство за четене", за да насърчи американчета от детската градина до осми клас да прочетат 12 книги по време на ваканцията. Сертификати и награди бяха обещани на тези, които изпълнят предизвикателството. Тя често придружава вицепрезидента по време на пътуванията му и понякога води със себе си трите им малки деца, отбелязва АП.

Редактор: Дарина Методиева