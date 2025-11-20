Федералната прокуратура на САЩ повдигна обвинения в извършване на терористична атака срещу мъж, подпалил жена в чикагското метро.

Лорънс Рийд седял в задната част на вагона на влак, движещ се в метрото, когато внезапно се приближил до жена, която седяла с гръб към него. Тогава Рийд свалил капачката от пластмасова бутилка, след което полял жената с течност, за която властите твърдят, че е бензин.

26-годишната жена, която била обект на нападението, се затичала към задната част на вагона в опит да се измъкне. Тогава Рийд запалил бутилката, която държал в ръце, а след това се приближил към жената и я подпалил, сочат данните.

След като нападението вече било извършено, влакът спрял на една от станциите в центъра на града. Рийд си тръгнал от мястото, а жената се препънала в опит да излезе от влака и паднала на земята. Тя е била откарана в болница в критично състояние с тежки изгаряния по главата и тялото.

Видеозапис от камерите за наблюдение на бензиностанции показва как около 30 минути преди случилото Рийд пълни малък съд с бензин.

Полицията в Чакаго заяви, че когато арестували Рийд, той направил самопризнания за нападението. Според данните той носил същите дрехи като мъжа, който е нападнал жената във влака. Рийд е извършил нападението "с намерението да причини смърт и тежка телесна повреда на едно или повече лица" във влака.

Ако бъде признат за виновен, може да получи максимална присъда доживотен затвор.

Няма данни Рийд да има адвокат, който да го представлява по време на делото. Медиите в Чикаго съобщиха, че мъжът нарушавал реда по време на първото си явяване пред федералния съд вчера следобед, като крещял пред съдията, че иска да се представлява сам и твърдял, че е китайски гражданин. Рийд на няколко пъти крещял "Признавам се за виновен", докато съдията се опитвал да го информира за правата му.

Редактор: Цветина Петкова