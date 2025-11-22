Снимка: БТА, архив
Силен дъжд валя също и над Петрич, има сигнали за наводнени къщи
Прелялата река Язо временно застраши от наводнение Разлог. В събота сутрин обаче тя отново е в коритото си и няма опасност за гражданите и техните домове.
На територията на града през изминалото денонощие имаше три критични точки, които са били обезпечени с екипи на място, които следяха водните нива и предприеха действия за ограничаване на риска за населението и инфраструктурата, съобщиха от общината.
Над 200 л/м² за пет часа: Обсъждат дали да обявят бедствено положение в община Царево
Не е получен сигнал за бедстващи хора и наводнени къщи.
Закъсали автомобили в Русе заради проливните дъждове, нивото на реките се повишава
Пороен дъжд се изля и над Благоевград. Заради обилните валежи от Агенция „Пътна инфраструктура“ призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъка на път I-1 в района на Благоевград поради силен дъжд и наводнена настилка.
В петък вечер силен дъжд валя също и над Петрич, като от общинската администрация съобщиха, че Аварийното звено в града се е отзовало на четири сигнала за наводнени къщи и дворове.
