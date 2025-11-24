Полетът на Bulgaria Air от Брюксел за София на 26 ноември е отменен заради започващата днес тридневна стачка в Белгия, съобщават от международното летище в белгийската столица.

Всички излитащи оттам полети за сряда се анулират, но този от София за Брюксел ще се осъществи.

Стачка на авиодиспечерите във Франция блокира въздушния транспорт (ВИДЕО+СНИМКИ)

Отменени са за 26 ноември всички излитащи и кацащи полети от летището в Шарлeроа, което обслужва нискотарифни компании. Няма да има самолети от и до София. Тридневната стачка е свикана от няколко профсъюза в Белгия.

Движението е организирано в три фази. Общественият транспорт и железниците започват работа в понеделник. Белгийският железопътен оператор SNCB очаква да пуска един на всеки два влака или дори един на всеки три, в зависимост от линията. Няколко влака на Eurostar, свързващи Брюксел с Париж, също са отменени.

След това във вторник към тях ще се присъединят обществени услуги: училища, детски градини, администрации и болници. Националната стачка, планирана за сряда, ще има голям ефект върху въздушния трафик: в сряда няма да излитат търговски полети от двете основни белгийски летища заради висок процент стачкуващи сред персонала, отговарящ за проверките за сигурност.

Това социално движение е по инициатива на основните белгийски профсъюзи, ангажирани в борбата срещу премиера Барт де Вевер. Белгия има едно от най-лошите нива на задлъжнялост в еврозоната, наред с Гърция, Италия и Франция. На власт от февруари, фламандският консерватор изисква от страната сериозни мерки за строги икономии. Той постави на дневен ред серия от безпрецедентни структурни реформи, свързани с либерализацията на пазара на труда, обезщетенията за безработица и пенсиите. Но само малък брой от основните реформи, желани от Де Вевер, са успешни до момента.

Петте партии в неговата коалиция са разделени относно обхвата на реформите, както и относно това как да се постигнат новите бюджетни икономии, наред с рязкото увеличение на военните разходи. Правителственият ръководител даде на коалицията си срок до Коледа, за да постигне споразумение.

Редактор: Цветина Петкова