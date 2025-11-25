Сръбската петролна рафинерия в Панчево е преустановила производството, а заводите са преминали в т.нар. „топла циркулация“, съобщи телевизия N1.

„Топла циркулация“ означава, че определено количество суровина се движи през системата, за да се поддържа функционалността ѝ, уточнява източник.

Причината за спирането на работата са наложените на компанията санкции от САЩ заради мажоритарния руски дял в собствеността на рафинерията.

Рафинерията на Сръбската петролна индустрия (NIS) в Панчево преминава в по-нисък работен режим, остават още четири дни до пълното спиране. Това заяви сръбският президент Александър Вучич в обръщение към обществеността, съобщи правителствения официоз „Политика“.

„Надявахме се да получим лиценз вчера, но след разговори с различни американски партньори разбрахме, че те искат да видят и разгледат още детайли, за да могат да вземат възможно положително решение“, каза Вучич.

От октомври миналата година „Петролна индустрия на Сърбия“ (NIS) е под санкции като част от мерките на Вашингтон срещу руския енергиен сектор след инвазията на Русия в Украйна през 2022 г. Дълго отлаганите санкции, първоначално обявени през януари, започнаха да се прилагат от 9 октомври, оставяйки Белград в търсене на решение за наближаваща енергийна криза.

Редактор: Дарина Методиева