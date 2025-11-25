Специализирана полицейска операция, проведена на 23 ноември, е неутрализирала организирана престъпна група за трафик на мигранти на територията на България. Обвинени са 10 души, двама от които като ръководители. В хода на акцията, осъществена в сътрудничество с Европол и румънската полиция, са открити 25 нелегални мигранти, сред които жени и деца, настанени в квартири в София. Това обявиха на съвместен брифинг от прокуратурата и МВР.

Операцията е проведена под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура. В нея са участвали служители на ГДБОП, ГД „Национална полиция“, ГД „Гранична полиция“, СДВР и ДАНС. По покана на прокуратурата са се включили и представители на Европол, румънската гранична полиция и международната организация за борба с транснационалната престъпност СЕЛЕК.

МВР провежда операция срещу трафиканти на мигранти

В рамките на разследването са извършени претърсвания на адреси в София и Перник. В два апартамента в столицата, наети от сирийски граждани, са открити общо 25 нелегални мигранти от Сирия, Иран и Ирак, сред които е имало жени и деца. Иззети са веществени доказателства, включително телефони, лаптопи, радиостанции, както и парична сума в размер на около 50 000 евро.

Като обвиняеми са привлечени общо 10 лица - двама като ръководители на групата и осем като участници. Според прокуратурата групата е създадена с користна цел. За всички обвиняеми е постановено задържане до 72 часа, като в Софийски градски съд са внесени искания за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Комисар Кристиян Горянов от ГДБОП уточни, че става дума за престъпна мрежа, в която няколко организирани групи си взаимодействат и си разпределят маршрута. Според комисар Николай Спасов от ГД „Гранична полиция“ мрежата е наблюдавана от година и половина, като са документирани над 30 вторични престъпления. Организаторите на групата не са български граждани, а българите в схемата са изпълнявали само помощни функции като превоз и логистика. Преминаването на българо-турската граница е ставало както през „зелена граница“, така и чрез тайници в камиони и микробуси през ГКПП.

Таксата за прекарване е варирала от 4000 до 15 000 евро на човек в зависимост от начина на преминаване и крайната дестинация, която най-често е била Германия, Италия или Франция. Голяма част от задържаните са добре познати на властите с предишни криминални прояви.