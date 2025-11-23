МВР провежда операция срещу трафиканти на мигранти. Това потвърдиха от вътрешното министерство за NOVA.

Обект на операцията е престъпна група, занимаваща се с трафик на мигранти. В акцията участват ГДБОП, "Гранична полиция", както и екипи от няколко дирекции и други структури на МВР.

На този етап няма информация дали има задържани.