Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че е твърде рано да се говори за сключване на мирно споразумение в близко бъдеще за Украйна, съобщи агенция "Интерфакс".

На въпроса на репортери дали мирното споразумение е близо, Песков отговори: "Почакайте, все още е преждевременно да се каже това", предаде "Ройтерс".

Говорителят на Кремъл допълни, че е уверен, че в редица държави, включително и в САЩ, има много хора, които се опитват да провалят мирния процес, предаде ТАСС.

