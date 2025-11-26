Пътнически самолет на полската авиокомпания LOT се отклони от писта за рулиране на летището във Вилнюс и спря целия пътнически трафик, съобщи операторът на летището, цитиран от "Ройтерс".

Не се съобщава за ранени, а всички пътници са свалени от борда на самолета, информира аерогарата в литовската столица във Facebook.

Пистата остана затворена до 17:00 местно (и българско) време.

Редактор: Станимира Шикова