В едно малко софийско кафене тази седмица парите нямаха никаква стойност. Клиентите плащаха не с банкноти, а с листа от дървета. Инициативата е на Наталия, която иска да върне хората в детството – там, където усмивката е най-ценната валута.

„Обявихме в социалните мрежи, че инициативата ще продължи седмица. И опашката от хора беше много голяма. Те наистина не очакваха, че е истина и бяха много изненадани. Въпреки това атмосферата беше много приятелска, много беше приятно да видим усмивките на всички хора”, сподели Наталия.

Но за Наталия това не е просто акция, а жест на благодарност. Защото всичко добро, което получава тук, иска да върне обратно.

„Аз съм дошла в България още през 2018 година. Омъжена съм за българин и цялото ми обкръжение е от българи. Много, много добри хора. Като цяло всички хора, които са около мен, винаги много ме подкрепят и са много добри”, сподели тя.

А зад тази игра с листа стои едно желание – да върне на хората онова леко, детско усещане, което всички мислим, че сме изгубили.

„Със студеното време хората стават по-тъжни. Затова винаги имаме нужда от усмивки, от някакви забавления, атракции. Така че нашето вътрешно дете да пищи от радост и да станем по-позитивни”, обясни Наталия.

И докато говорим за детството, настъпва и въпросът дали тази игра с листа ще се случи отново?

„Мислим да го повторим поне още веднъж, но следващата есен, защото сега идва зима. Ако го направим с топки сняг, докато ги донесат ще са се разтопили”, пошегува се Наталия.

А реакциите на хората казват всичко. „Не платих с пари, платих с листа - беше супер”, сподели един от клиентите.

Защото понякога усмивката не струва пари, а само малко въображение.