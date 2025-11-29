Снимка: iStock
-
От 1 декември: Временна организация на сметосъбирането в „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“
-
Сметките за вода в евро: Закръглянето в цените ще бъде в полза на потребителите
-
Съдът спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София
-
След ранени полицаи и повредена техника: СДВР изпрати писмо до кмета с искане за прекратяване на протеста срещу Бюджет 2026
-
Официално: Парламентът освобождава зоната за паркиране пред „Св. Александър Невски“
-
Делото срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов влиза отново в съда
Инициативата е на Наталия, която иска да върне хората в детството
В едно малко софийско кафене тази седмица парите нямаха никаква стойност. Клиентите плащаха не с банкноти, а с листа от дървета. Инициативата е на Наталия, която иска да върне хората в детството – там, където усмивката е най-ценната валута.
„Обявихме в социалните мрежи, че инициативата ще продължи седмица. И опашката от хора беше много голяма. Те наистина не очакваха, че е истина и бяха много изненадани. Въпреки това атмосферата беше много приятелска, много беше приятно да видим усмивките на всички хора”, сподели Наталия.
Откриха зоокафе в природонаучния музей в Пловдив (ВИДЕО)
Но за Наталия това не е просто акция, а жест на благодарност. Защото всичко добро, което получава тук, иска да върне обратно.
„Аз съм дошла в България още през 2018 година. Омъжена съм за българин и цялото ми обкръжение е от българи. Много, много добри хора. Като цяло всички хора, които са около мен, винаги много ме подкрепят и са много добри”, сподели тя.
А зад тази игра с листа стои едно желание – да върне на хората онова леко, детско усещане, което всички мислим, че сме изгубили.
Кафе в компанията на прасе е новата мания, която тръгна от Япония
„Със студеното време хората стават по-тъжни. Затова винаги имаме нужда от усмивки, от някакви забавления, атракции. Така че нашето вътрешно дете да пищи от радост и да станем по-позитивни”, обясни Наталия.
И докато говорим за детството, настъпва и въпросът дали тази игра с листа ще се случи отново?
„Мислим да го повторим поне още веднъж, но следващата есен, защото сега идва зима. Ако го направим с топки сняг, докато ги донесат ще са се разтопили”, пошегува се Наталия.
А реакциите на хората казват всичко. „Не платих с пари, платих с листа - беше супер”, сподели един от клиентите.
Защото понякога усмивката не струва пари, а само малко въображение.
Последвайте ни