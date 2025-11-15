Представете си, че пиете кафе в компанията на малко прасенце, което няма търпение да се сгуши в скута ви. След хита на кафенетата с кучета и котки, идва ред на новите звезди – прасетата. Модата тръгна от Япония, а подобни заведения бяха отворени в Унгария и Украйна. Преди шест години японецът Рюджи Минагава създава първото кафене с мини прасета в Япония, а вероятно и в света.

Преди да започне бизнеса си, Рюджи искал да има мини прасе за домашен любимец и посещава ферма в Уелс (Великобритания), защото по това време специалната порода не била отглеждана в Япония.

"Наистина се влюбих в тези малки прасенца и реших да направя ферма в Япония. Купих около 10-12 прасенца от фермата в Уелс, внесох ги и започнах да ги развъждам. След това реших да създам и кафене, където други хора могат да играят с прасетата, да ги хранят и да ги гушкат. Така започна „Моето кафене с прасета“, разказва Рюджи.

Създателят признава, че котешките кафенета все още са най-популярните в Япония. Но котките са капризни и невинаги искат да се гушкат с теб, допълва той.

Японецът разказва, че разликата между мини прасето и фермерското е в теглото. Мини прасетата са специфична порода и могат да нараснат до 20 кг, докато големите се отглеждат за консумация и могат да тежат над 300.

"Да ги научиш къде да ходят на тоалетна е едно от най-лесните неща. След като разберат, че това е тоалетната, те го запомнят. Те са доста чисти животни. Да ги научиш да сядат и да чакат да им дадеш храна обаче е трудно за тях, защото много обичат храната. Храним ги със специална храна, която съдържа царевица и картофи, но те могат да ядат каквото поискат", разказва Минагава.

Рюджи признава, че мини прасетата са спокойни, но могат да правят и много пакости, ако ги оставиш без контрол. Обичат да гризат тъкани, могат да сдъвкат завеси или тапети.

Ако прасенцето легне в скута ви, е много вероятно то да заспи. А когато клиент за първи път посети кафенетата на Рюджи се изненадва от няколко неща.

"Обикновено са много изненадани, че не миришат. Някои хора си представят прасетата като много миризливи по някаква причина. Но те нямат телесна миризма. Клиентите са изненадани също и колко са гушливи. Прасетата просто ще се накатерят и ще спят върху вас. Тъй като са много спокойни, мисля, че за хората срещата им с тях е релаксиращо преживяване. Подобно на кучетата, те махат с опашка, когато са щастливи. Особено когато ядат, го правят. Но когато са с хора, за тях това е релаксация. Те просто искат тяхната топлина и обич", разказва японецът.