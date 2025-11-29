Снимка: БТА
Двамата лидери ще обсъждат условията за справедлив и траен мир след разговорите в Женева
Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне в Париж с френския си колега Еманюел Макрон в понеделник, съобщи канцеларията на френския президент, цитирана от "Ройтерс".
Двамата лидери ще обсъдят условията за справедлив и траен мир след разговорите в Женева и американския мирен план, се казва в изявлението на Елисейския дворец.
Зеленски беше за последно в Париж на 17 ноември.Редактор: Мария Барабашка
Източник: Александър Евстатиев, БТА
