Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне в Париж с френския си колега Еманюел Макрон в понеделник, съобщи канцеларията на френския президент, цитирана от "Ройтерс".

Двамата лидери ще обсъдят условията за справедлив и траен мир след разговорите в Женева и американския мирен план, се казва в изявлението на Елисейския дворец.

Зеленски беше за последно в Париж на 17 ноември.

