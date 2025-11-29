Различни отзиви в Украйна след неочакваното сваляне на шефа на президентската администрация. По улиците на Киев някои се радваха, че Андрий Йермак вече не е в правителството, други смятат, че това създава несигурност в труден момент.

Андрий Йермак беше втория човек след президента Зеленски. Само в рамките на ден излезе информация, че е разследван от антикорупционните власти и последва оставката му.

„Радваме се. Най-сетне се случи. Сега може да имаме някои положителни кадрови промени. Преди много време трябваше да го махнат. Отлична новина”, казва Нина Дунец, жителка на Киев.



„Притеснен съм от непрестанните промени във върховете на управлението, особено в такива трудни времена. Но ако доведе до изглаждане на лидерството и управлението, може да е положително нещо. Все пак е тъжно, че става по този начин, с тези корупционни скандали”, заяви Володимир Шчур, жител на Киев.

Началникът на кабинета на Зеленски подаде оставка след корупционния скандал



Бюрото за борба с корупцията и специализираната антикорупционна прокуратура не казаха в какво подозират Андрий Йермак. Но самото им изявление, че го разследват беше достатъчно той да подаде оставка. Това е показателно колко чувствителна тема е корупцията в Украйна, както за местните жители, така и за чуждестранните съюзници.

В началото на ноември Володимир Зеленски уволни двама министри, след като антикорупционното бюро и прокуратурата обявиха, че ги разследват за участие в схема за източване на държавни пари. Един от служителите, който загуби поста си в този скандал, също беше бивш сътрудник на Зеленски от времето, когато работели в телевизиите.

Редактор: Ина Григорова