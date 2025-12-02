Съединените щати се изправят пред трета зимна буря само за една седмица, като синоптиците предупреждават за формирането на т.нар. „бомбен циклон“ над източната част на страната. Това означава рязко и бързо усилване на бурята, която вече предизвиква сериозни затруднения както на север, така и на юг, съобщава CNN.

Метеорологът Крис Уорън прогнозира, че днес Североизточните щати ще бъдат засегнати от обилни снеговалежи, съчетани със силен вятър и рязко понижение на температурите. В южните райони пък се очакват проливни дъждове, а по брега на Мексиканския залив – условия за образуване на торнадо.

„Ще бъде студено и кално, с интензивни валежи на места в Югоизтока“, допълва Уорън.

На запад хората продължават да разчистват натрупалия се сняг и лед от предишните бури. Федералната авиационна администрация предупреждава, че нови временно спрени полети са възможни, след като късно снощи международното летище в Чикаго вече въведе подобна мярка.

„Ако сте в Чикаго, трябва да сте готови за всяка буря“, казва Луис Риверия от фирма за снегопочистване.

В Северен Илинойс дете е откарано в болница с леки наранявания след катастрофа с училищен автобус. В Канзас шофьори на училищни автобуси били принудени да спрат на заледена магистрала заради опасните условия. Междувременно Канзас Сити регистрира нов дневен рекорд за снеговалеж.

Рекордно ниски температури в САЩ

Въпреки тежките условия, на някои места хората използват зимата по креативен начин. В Минеаполис група местни жители строят леден замък, който се превръща в атракция. „В замъка има светлини, множество пещери, ледени пързалки, дори ще има малък бар“, разказа Тим Бауман.

Освен снеговалежите и дъждовете, синоптиците предупреждават за нови рекордно ниски температури, които се очакват да обхванат части от страната още днес.

Редактор: Дарина Методиева