Властите предупреждават, че е възможно спирането на полети
Съединените щати се изправят пред трета зимна буря само за една седмица, като синоптиците предупреждават за формирането на т.нар. „бомбен циклон“ над източната част на страната. Това означава рязко и бързо усилване на бурята, която вече предизвиква сериозни затруднения както на север, така и на юг, съобщава CNN.
Метеорологът Крис Уорън прогнозира, че днес Североизточните щати ще бъдат засегнати от обилни снеговалежи, съчетани със силен вятър и рязко понижение на температурите. В южните райони пък се очакват проливни дъждове, а по брега на Мексиканския залив – условия за образуване на торнадо.
„Ще бъде студено и кално, с интензивни валежи на места в Югоизтока“, допълва Уорън.
На запад хората продължават да разчистват натрупалия се сняг и лед от предишните бури. Федералната авиационна администрация предупреждава, че нови временно спрени полети са възможни, след като късно снощи международното летище в Чикаго вече въведе подобна мярка.
„Ако сте в Чикаго, трябва да сте готови за всяка буря“, казва Луис Риверия от фирма за снегопочистване.
В Северен Илинойс дете е откарано в болница с леки наранявания след катастрофа с училищен автобус. В Канзас шофьори на училищни автобуси били принудени да спрат на заледена магистрала заради опасните условия. Междувременно Канзас Сити регистрира нов дневен рекорд за снеговалеж.
Рекордно ниски температури в САЩ
Въпреки тежките условия, на някои места хората използват зимата по креативен начин. В Минеаполис група местни жители строят леден замък, който се превръща в атракция. „В замъка има светлини, множество пещери, ледени пързалки, дори ще има малък бар“, разказа Тим Бауман.
Освен снеговалежите и дъждовете, синоптиците предупреждават за нови рекордно ниски температури, които се очакват да обхванат части от страната още днес.Редактор: Дарина Методиева
