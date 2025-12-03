Повече от 320 тюлена бяха открити мъртви на 2 декември на брега на Каспийско море между устието на река Сулак и река Терек в Дагестан.

Броят на намерените мъртви животни може да се увеличи, съобщиха регионалните служби за реагиране при извънредни ситуации.

По-рано министерството на природните ресурси на Дагестан отбеляза, че смъртта на каспийски тюлени е сравнително често явление по време на годишния миграционен период на бозайниците.

„Учените смятат, че основната причина е задушаването на животните, преминаващи през райони с мощни емисии на природен газ от морското дъно, свързани със сеизмична активност“, заяви министерството.

Редактор: Мария Барабашка