Опасни метеорологични условия в Гърция. Според прогнозата се очакват проливни дъждове и бури до сутрешните часове на събота в повечето райони на източната и южната част на страната.

Валежите, освен че ще бъдат много интензивни, ще са и продължителни. На повечето места ще бъдат съпроводени с локални градушки и силни ветрове, чийто интензитет в петък ще достигне 8- 9 по скалата на Бофорт.

Тежки наводнения и свлачища в Западна Гърция, на остров Корфу затвориха училища (ВИДЕО)

Явленията ще бъдат особено силни и потенциално опасни в регионите на Пиерия - Иматия - Халкидики - Солун, Тесалия, Споради, Евия, на островите в Източно Егейско море, в Додеканезите и на места - на Цикладите и Крит.