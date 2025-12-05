България отчита увеличение на брутния вътрешен продукт от 3,2 на сто на годишна база през третото тримесечие, сочат данните на Евростат. Това ѝ отрежда пето място сред държавите от Европейския съюз, за които има налична статистика.

Данните са в съответствие с по-ранните прогнози на агенцията, оповестени през октомври. Най-висок годишен ръст е отчетен в Ирландия (10,9 на сто), следвана от Дания (3,9%), Полша (3,8 на сто) и Кипър (3,6 на сто). Отрицателен годишен растеж е регистриран единствено във Финландия (0,6%).

След 1 януари: Какво ще стане с левовете, които имаме в брой

На тримесечна база страната ни отчита увеличение на БВП от 0,7 на сто през третото тримесечие на 2025 г. спрямо периода април-юни. Това поставя страната на девето място сред държавите от ЕС, като преди нея са Чехия, Португалия и Словения (и трите с ръст от 0,8 на сто).

През второто тримесечие на 2025 г. БВП на България се увеличи с 0,9% спрямо предходните три месеца.

Икономиката на Европейския съюз и еврозоната е ускорила темпа си на растеж през третото тримесечие на 2025 г., показват окончателните данни на Евростат. Сезонно коригираният БВП на ЕС се е увеличил с 0,4 на сто за периода юли-септември, след ръст от 0,2 на сто през второто тримесечие. В еврозоната увеличението е 0,3%, спрямо 0,1 на сто през предходния период.

Корекцията на експресната оценка от октомври е във възходяща посока. Тогава Евростат отчете ръст от 0,3 на сто за ЕС и 0,2% за еврозоната.

Банковата система спира работа за часове в новогодишната нощ

На годишна база БВП нараства с 1,6 на сто в ЕС и с 1,4 процентни пункта в еврозоната. През второто тримесечие повишението беше съответно 1,7 и 1,6 на сто.

Брутен вътрешен продукт по държави

Най-голямо увеличение на БВП спрямо април-юни е отчетено в Дания (2,3 на сто). Следват Люксембург и Швеция (1,1%) и Кипър и Полша (0,9 на сто).

Отрицателен тримесечен растеж е регистриран в три страни – Финландия, Ирландия (и двете минус 0,3 на сто) и Румъния (минус 0,2%). Отрицателен ръст на брутния вътрешен продукт през третото тримесечие е регистриран на годишна база само във Финландия (0,6 на сто).

Устойчива икономика и стабилни банки: България върви към еврото

Заетост

Броят на заетите лица се е увеличил с 0,1 на сто в ЕС и с 0,2 процентни пункта в еврозоната през третото тримесечие на 2025 г. спрямо предходните три месеца, когато заетостта се увеличи с 0,1 както в ЕС, така и във валутния съюз.

На годишна база през третото тримесечие на 2025 г. заетостта е нараснала с 0,5 на сто в ЕС и с 0,6% в еврозоната. През второто тримесечие заетостта нарасна с 0,5 на сто в ЕС и с 0,7 - в еврозоната.

През третото тримесечие на 2025 г. най-сериозно увеличение на заетостта сред страните от ЕС е регистрирано в Хърватия (1,6 на сто) спрямо април-юни т.г. Следват Португалия (0,9%) и Испания (0,7 на сто).

Страните, при които е отчетено намаление на заетостта през този период, са Румъния (1,2 на сто), Австрия и Финландия (0,3% и за двете).

ИПИ представи алтернативен бюджет за 2026

По отношение на България е отчетено увеличение на заетите лица - с 0,5 на сто през третото тримесечие спрямо предишните три месеца, което поставя страната ни на пето място по този показател. Сравнено с първите три месеца на 2024 г. ръстът с 2,3 на сто през периода юли-септември 2025 г.

През третото тримесечие на 2025 г. в целия Европейски съюз 220,6 милиона души са имали работа, от които 172,2 милиона в страните от еврозоната.

Редактор: Цветина Петкова