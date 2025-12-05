Европа е заплашена от цивилизационно заличаване и до 20 години или по-малко ще бъде неразпознаваема. А това ще стане заради имиграцията и отказа от западните ценности. Оценката е записана в новата стратегия за национална сигурност на Съединените щати.

САЩ ще забранят на хора от над 30 страни да ги посещават

Документът представлява визията на сегашното американско правителство за света и ролята на Съединените щати в него. Подобно на речта на Доналд Тръмп пред Обединените нации, Европейският съюз е подложен на много критики, като се изказва подкрепа за появилите се „патриотични европейски партии". Европа е критикувана и за „подкопаване на политическите свободи и суверенитет".

Редактор: Дарина Методиева