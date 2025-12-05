-
Управляващите казаха, че работят за нов бюджет, оставката не е на дневен ред (ОБЗОР)
Има ли шанс предстоящият вот на недоверие да свали кабинета „Желязков”
Замразяване на конфликта и сдържане на Русия: Какви са американските цели за войната в Украйна
"Бюджет на компромиса": Къде са капаните в новата план-сметка
Новата стратегия за американската сигурност: Европа рискува "цивилизационно заличаване"
Желязков: Няма данни за спекулативно повишаване на цените във връзка с въвеждането на еврото
Оценката е записана в новата стратегия за национална сигурност на Съединените щати
Европа е заплашена от цивилизационно заличаване и до 20 години или по-малко ще бъде неразпознаваема. А това ще стане заради имиграцията и отказа от западните ценности. Оценката е записана в новата стратегия за национална сигурност на Съединените щати.
САЩ ще забранят на хора от над 30 страни да ги посещават
Документът представлява визията на сегашното американско правителство за света и ролята на Съединените щати в него. Подобно на речта на Доналд Тръмп пред Обединените нации, Европейският съюз е подложен на много критики, като се изказва подкрепа за появилите се „патриотични европейски партии". Европа е критикувана и за „подкопаване на политическите свободи и суверенитет".Редактор: Дарина Методиева
