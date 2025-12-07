Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) одобри единодушно проекта за бюджет на ДОО.

По-късно в неделя на заседание се очаква да се събере и ръководството на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за да обсъди финансовата рамка на касата.

Припомняме, че на 5 декември се проведе среща между партньорите, на която синдикатите, работодателските организации и правителството постигнаха съгласие по основните параметри на проектобюджета за 2026 г.

Бюджетът на НЗОК - с 260 млн. евро по-висок от предвиденото

По думите на финансовия министър Теменужка Петкова в понеделник ще заседава Националният съвет за тристранно сътрудничество, а след това и Министерският съвет, като целта е проектобюджетът да бъде внесен в Народното събрание в понеделник следобед. По думите ѝ през почивните дни ще има работа по проектобюджетите на държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса, които трябва на свои надзори да одобрят това, за което е постигната договореност.

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов заяви, че се запазват социалните разходи и придобивки. Той допълни, че майчинството, след 3-годишно замразяване се вдига – от 780 лв. на 900 лв. А също така след връщане на работа на майката през втората година от майчинството тя ще получава вече не 50%, а 75% от него – 675 лв. „По този начин правим малка крачна напред в борбата с демографската криза, като се подпомага и икономиката на страната”, допълни Гуцанов.

Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов изрази някои резерви.

„Сега ние имаме причини да се намръщим … Това, което сме се разбрали за големия бюджет, не го виждаме написано. Това означава, че явно не сме се разбрали”, заяви президентът на КТ „Подкрепа Димитър Манолов. И допълни, че става дума за много въпроси, сред които заплатите, разпределянето на парите, които ще постъпят в бюджета.

По думите на Манолов проектобюджетът на ДОО е бил приет с "всички скърцания на зъби“, предаде БТА. Той подчерта, че отново е било обещано, че следващия път разговорите ще започнат по-рано, но според него и тогава няма да има промяна. Големият въпрос е, подчерта президентът на КТ „Подкрепа“, е защо трябваше да се стигне до тук – "защото не си говорим навреме". "Идеята, че могат да бъдат извивани ръце винаги и по всякакви въпроси, се оказа, че май не работи толкова добре, колкото някой си мисли", допълни той.

⇒ Министерството на финансите публикува вече на своята страница основните параметри на преработената план-сметка на държавата за следващата година.

Размерът на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП), изразен като дял от БВП, през прогнозния период 2026-2028 г. е дефицит от 3,0 процента от БВП през 2026 г., 2,8 процента от БВП - през 2027 г. и 2,4 процента от БВП - през 2028 г.

Синдикати и работодатели – в спор за параметрите, заложени в бюджета за 2026 г.

► Размерът на приходите, помощите и даренията по КФП е съответно 50,402 млрд. евро през 2026 г. Размерът на общите разходи по консолидираната фискална програма е 54,051 млрд. евро през 2026 г.

► В проектобюджета е заложено от 1 януари 2027 г. да се увеличава осигурителната вноска за фонд "Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО) с 1 процентен пункт, а от 1 януари 2028 г. - с 2 процентни пункта. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 620,20 евро, а максималният за всички осигурени лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 2300 евро, за 2027 г. - на 2505 евро и за 2028 г. - на 2659 евро.

► От 1 януари 2026 г. минималната работна заплата ще стане 620,20 евро, предвижда правителството. Догодина ще се запази политиката по доходите за педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование. През 2026 г. ще стартира програма за подкрепа на лекарите специализанти с осигурени средства в размер на 30 млн. евро.