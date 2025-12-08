-
Спортни новини (08.12.2025 - късна)
-
ЕК предлага допълнителни мерки в борбата с разпространението на наркотици
-
Бюджет 2026: Защо и синдикатите, и бизнесът не искат увеличаване на пенсионната вноска
-
България без руския газ: Изпитанията, решенията и критиката към икономическата политика
-
76 години от откриването на Панагюрското златно съкровище
-
Хиляди се стичат в Банско, за да празнуват 8 декември
Отличия получиха и уеб-редакторите на NOVA - Цветина Петкова и Дарина Методиева за техни ексклузивни интервюта
Признание за NOVA! Рубриката „Непознатите земи” беше отличена в конкурса „Светове и цветове” на Съюза на испаноговорящите журналисти в България. Тази година репортерите на NOVA Ева Костова, Михаела Карабельова, Стоян Нешев, Алис Дамянова и Мартин Керефейски ни заведоха в екзотичните и цветни кътчета на Латинска Америка - от джунглите на маите през цветните квартали на Колумбия чак до Великденските острови.
Отличия получиха и уеб-редакторите на NOVA - Цветина Петкова и Дарина Методиева за ексклузивните интервюта с роднини на артистите Фрида Кало, Салвадор Дали и Тонино Балярдо от „Джипси Кингс”.Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни