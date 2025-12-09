Според легендите огромните отпечатъци, разпръснати из централните планини на Боливия, са били дело на чудовища със свръхестествена сила, които са били способни да забиват ноктите си дори в твърд камък, пише "Асошиейтед прес". През 60-те години на миналия век обаче учените разсеяли страховете на местните деца, установявайки, че странните следи всъщност принадлежат на гигантски двукраки динозаври, които са обитавали този район на боливийските Анди преди над 60 милиона години.

Сега екип от палеонтолози, повечето от които от калифорнийския университет Лома Линда, са открили и щателно са документирали 16 600 такива отпечатъци, оставени от тероподи, групата динозаври, която включва и тиранозавър рекс. Тяхното проучване, базирано на 6 години редовни посещения на терен и публикувано в списание PLOS One, съобщава, че това откритие представлява най-големият брой регистрирани отпечатъци от тероподи в световен мащаб.

„Няма място по света, където да има толкова голямо изобилие от тероподни отпечатъци“, казва Роберто Биаджи, съавтор на изследването, ръководено от испанския палеонтолог Раул Есперанте, цитиран от АП.

Според изследването динозаврите, които са бродили в този регион, явно са правили и неловки опити да плуват, като са драскали мекия седимент на дъното на езерото и в следствие на това са оставили още 1378 следи. Те са забивали ноктите си в калта точно преди нивата на водата да се повишат и така следите им са се запечатали, като са били предпазени от ерозията, казаха учените.

„Състоянието на много от следите е отлично“, добавя Ричард Бътлър, палеонтолог от университета в Бирмингам, който не е участвал в изследването. Той казва, че доколкото му е известно, безпрецедентен е броят на откритите отпечатъци в района на Торо Торо (град и национален парк в централната част на Боливия - б.р.).

„Това е забележителен прозорец към живота и поведението на динозаврите в края на периода креда“, добавя Бътлър, визирайки периода преди около 66 милиона години, в края на който, според учените, удар от астероид причинява изчезването на всички динозаври на планетата в едно със 75 процента от другите живи същества.

Въпреки всички отпечатъци от стъпки и свидетелства, че динозаврите са правили опити да плуват, които са открити в Торо Торо, в района на практика няма скелетни останки от гигантските влечуги. Липсата на кости може да има и обясними причини, смятат учените. Екипът отбелязва, че броят и моделът на следите, както и фактът, че всички те са открити в един и същ седиментен слой, предполагат, че динозаврите не толкова са се заселвали в днешна Боливия, колкото са се движели по древна крайбрежна "супермагистрала", простираща се от южните части на Перу до Северозападна Аржентина.

Разликата в размерите на отпечатъците показва, че гигантски същества, с височина приблизително 10 метра, са се движили в стадо, в което е имало и малки тероподи, чиито размери са като на пиле. Те са били високи едва 32 сантиметра. Представяйки моментна снимка на ежедневното поведение, отпечатъците „разкриват това, което скелетите не могат“, коментира Антъни Ромилио, палеонтолог от Университета на Куинсланд в Австралия, който също не е участвал в проучването.

Само отпечатъците са достатъчни, изследователите да могат да разберат кога динозаврите са се разхождали или са ускорявали ход, кога са спирали или са сменяли посоката си на движение. Причината, поради която са се стичали на групи към това ветровито плато, остава загадка.

„Възможно е всички те да са били редовни гости на древно сладководно езеро, посещавайки обширната му кална брегова линия“, предполага Ромилио. Биаджи приема, че е възможно животните да са „бягали от нещо или са търсели място, където да се заселят“.

Сигурното е, че изследванията на това съкровище от находища на динозавърски следи ще продължат. „Подозирам, че това ще продължи през годините и ще бъдат открити още много отпечатъци точно там, редом до това, което вече е открито“, каза още Биаджи.

Редактор: Ивайла Митева