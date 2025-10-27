-
Находката е направена в района на Патагония
Палеонтолози от Аржентина откриха изключително рядко и съвършено запазено яйце на динозавър, датирано отпреди около 70 милиона години. Находката е направена в района на Патагония и се оценява като едно от най-добре съхранените открития от края на Креда.
По думите на изследователите, яйцето е с почти напълно запазена черупка, а структурата му подсказва, че вътрешността може да съдържа следи от ембрионална тъкан. „Това беше пълна изненада”, казват експертите.
Откриха нов вид динозавър в Аржентина
Намирането на яйце на потенциално месояден динозавър в такова състояние е изключителна рядкост.
Учените посочват, че подобни открития предоставят много ценна информация за репродуктивното поведение и биологията на динозаврите.Редактор: Ина Григорова
