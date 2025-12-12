Мобилните телефони ще бъдат забранени в началните училища в Израел от февруари, обяви днес на своя уебсайт Министерството на образованието, цитирани от "Фокус".

"Министерството на образованието обявява, че от 2 февруари в основните училища ще се прилага нова политика: използването на мобилни телефони от деца ще бъде забранено в училищните помещения“, посочиха от Министерството в изявление.

Проучване: Децата под 12-годишна възраст, които имат смартфони, са изложени на здравен риск



Според министъра на образованието Йоав Кис тази политика се основава на проучвания в Израел и по целия свят, както и на ангажимента за здравословна и безопасна учебна среда, предназначена да намали отрицателните последици от използването на мобилни телефони от учениците.



"Прилагането й ще включва образователни програми в класната стая, както и разговори с родителите за насърчаване на балансираното използване на мобилни телефони, предотвратяване на прекомерното използване на социалните медии от децата и намаляване на излагането на неподходящо за възрастта съдържание“, продължава изявлението.

Забрана за употреба на социални мрежи влезе в сила в Австралия



Досега всяко училище можеше да реши дали да забрани използването на мобилни телефони на своя територия. От началото на учебната година през септември забраната важи за всички училища в град Тел Авив, след решение на кметството.



Няколко страни по света вече са въвели тази забрана, сред които Франция и Австралия.



Според ЮНЕСКО Организацията на обединените нации за образование, наука и култура, 40% от образователните системи в света са ограничили използването на смартфони до 2024 г.

Редактор: Ралица Атанасова