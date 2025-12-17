Снимка: БГНЕС
Те са оценени на около 22 милиарда долара
Саудитската компания Midad Energy се утвърди като един от водещите претенденти за покупка на руската петролна компания "Лукойл", пише "Ройтерс".
Активите, оценени на около 22 милиарда долара и обхващащи нефтени находища, рафинерии и хиляди бензиностанции по целия свят, са получили оферти от около дузина инвеститори, сред които Exxon Mobil, Chevron, Carlyle и други.
Главният изпълнителен директор на Midad Energy Абдулела Ал-Айбан е брат на влиятелния съветник по националната сигурност на Саудитска Арабия Мусаед Ал-Айбан, който участва в мирните преговори между САЩ и Русия в Саудитска Арабия през февруари.
Midad Energy планира изцяло кеш оферта за активите на "Лукойл", като средствата ще се държат в ескроу сметка до премахването на санкциите срещу руската компания. Сделката може да включва американски компании, добави един от източниците.
САЩ вече блокираха двама от участници в сделката - Gunvor и американската банка Xtellus Partners. Като причина за отказа за вторите Министерството на финансите на САЩ заяви, че има заобикаляне на санкциите. Въпреки това руската страна видя голям потенциал в тази сделка.
"Лукойл" има срок до 17 януари да продаде активите си, а работата на бензиностанциите може да продължи до 29 април 2026 г.
