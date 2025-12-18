Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа днес изпълнителна заповед, която може да доведе до прекласифициране на марихуаната като по-малко опасно вещество и да отвори нови възможности за медицински изследвания. Ходът представлява значителна промяна във федералната политика за контрол на наркотиците.

Съгласно заповедта марихуаната може да бъде извадена от категорията на най-опасните наркотици – т.нар. Списък I, в който тя в момента е наред с хероина и ЛСД. Вместо това канабисът може да бъде прекласифициран в Списък III – категория, в която попадат вещества като кетамин и някои анаболни стероиди.

Подобна прекласификация от страна на Агенцията за борба с наркотиците (DEA) няма да направи марихуаната законна за развлекателна употреба в национален мащаб, но би могла да промени начина, по който веществото се регулира, както и да намали значителната данъчна тежест върху индустрията за производство и търговия с канабис.

Републиканският президент заяви, че е получил голям брой обаждания в подкрепа на мярката, включително заради потенциала ѝ да помогне на пациенти. „Имаме хора, които буквално ме молят да направя това – хора, които изпитват силна болка“, каза Тръмп.

Подобна стъпка беше предложена и от Министерството на правосъдието по време на мандата на предишния президент демократ Джо Байдън, което също подкрепи прекласифицирането на марихуаната в Списък III. За разлика от Байдън обаче, Тръмп не разполага с широка подкрепа от собствената си партия по въпроса. Част от републиканците публично се обявиха против всякакви промени и призоваха президента да запази действащите стандарти.

Редактор: Дарина Методиева