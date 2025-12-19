Австралия е държавата - континент е известна не само с над 2400 вида отровни животни, но като единственото място на света, където можете да видите коали

Една уредена среща в София и живот на другия край на света. Запознайте се с Рени, жителка на Бризбейн: „Любовта ме доведе в Австралия. Аз бях певица в ансамбъл „Филип Кутев” от 6 години, от 1996 до 2001 г. Пет - шест години и това беше, може би, моята най-голяма мечта. Много ми беше трудно да взема това решение - всъщност да напусна ансамбъла и да зарежа абсолютно всичко, което познавам в България, което обичам в България и да дойда в Австралия”.

А любовта на живота й е Марио Божилов. Дошъл в Австралия преди 33 години: „Просто реших, че ще ми бъде интересно да пътувам някъде. Пробвах на няколко места и в крайна сметка се оказах в Австралия. През 1992 г. Най-типичното е 330 дни в годината слънце. Което беше нещо, което ми направи впечатление веднага след като кацнах. Защото така ме посрещна Бризбейн - това, което виждаме сега, е това, което аз видях. На 18 декември 1992 година".



Животът в Южното полукълбо има своите особености, казват местните. И след като в Австралия посрещат Нова година по бански на плажа, защо пък да не си организират коледен базар през юли?



„Това е най-студеното време на годината. Ние празнуваме Коледа точно както вие - през декември. Но празнуваме и през юли,за втори път, и имаме коледни събития през юли", обяснява продавачът на коледния базар Джон.



Клиенти и посетители не липсват. Иън е родом от Сидни и за него коледния базар през юли е просто традиция: „Забавно е да празнуваш Коледа през юли, защото тук винаги е горещо на Коледа, така че това е малко забавление - да го правим в студа. Просто е различно. Във всичките филми е зима, така че е хубаво да опитаме това”.