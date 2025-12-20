Снимка: iStock
Някои учени твърдят, че сме само на година от това да се случи
Науката никога не е вървяла по-бързо. От изкуствен интелект до редактиране на гени – границите на възможното постоянно се разширяват. Сред най-дискутираните идеи напоследък е т.нар. изкуствена утроба – технология, при която човешки ембрион би могъл да се развива извън тялото на жената, в напълно контролирана среда. Някои учени твърдят, че сме само на година от подобен пробив. Дали това е така - предстои да разберем.
