Министерството на правосъдието на САЩ заяви, че не е променяло никакви документи, за да предпази президента Доналд Тръмп, при публикуването на досиетата, свързани със скандала с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, предаде ДПА.

Нищо не е задържано по тази причина, заяви заместник главният прокурор на САЩ Тод Бланч пред телевизия ABC News. Бланч отрече също да е имало указания да се редактират свързани с президента материали от досиетата "Епстийн".

Министерството на правосъдието на САЩ публикува хиляди файлове от дългоочакваните досиета на Епстийн (СНИМКИ)

"Президентът Тръмп убедено казва от самото начало, че очаква всички досиета, които може да бъдат публикувани, да бъдат публикувани. Точно това и правим", допълни той.

Тръмп познава добре Епстийн, както показват по-ранни снимки. Няма обаче доказателства за участие на президента в скандала, а самият Тръмп винаги е отричал всякакви подобни твърдения.

Въпреки че Тръмп се споменава в някои от сега публикуваните документи, според първите оценки новата информация за отношенията между Епстийн и Тръмп е малко. За момента няма коментар от страна на президента.

Редактор: Ивайла Митева