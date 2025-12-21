Инициативата „Българската коледа” продължава да подкрепя стотици деца у нас. Със събраните от благотворителност средства се осигуряват скъпоструващи медикаменти, без които лечението и нормалното развитие на децата би било невъзможно.

На „Българската коледа" разчита и 4-годишната Ая от Кресна. Има мечта – да стане пожарникар.

“Дете, пълно с енергия, така я оприличавам. Много будна, винаги иска да знае, както всяко дете, но тя е много общителна, постоянно, за нея няма хора, които не познава, отива, говори с тях, иска да знае, много, много будно дете, много живо дете”, описва я баща й Димитър Лазаров.

Ая страда от генетично заболяване – вродена надбъбречна хиперплазия.

“Трябва доживот тя да приема лекарствени продукти, с които да подтиска едни хормони, защото тя не може да синтезира кортизол и алдостерон, ние потискаме хормоните и правим така, че тя да расте и да се развива нормално”, обясни баща й.

Необходимите лекарства са изключително скъпи.

“Почти невъзможно е да ги осигурим ние, а това е лекарство, без което тя не може да расте, не може да се развива и е животоподдържащо лекарство. Без „Българската Коледа+ ние няма да имаме тази възможност да осигурим тези лекарствени продукти. Към момента ние кандидатстваме два пъти в годината, отпускат ни по 6 месеца такъв лекарствен продукт и „Българската Коледа” е чудото, което ни помага”, смята Димитър.

“Много внимаваме с нея, защото приемайки такива медикаменти може да се окажем в ситуация, в която тя да изпадне в депресия. И тогава е трудно и за нас, и за нея. Имаше такива моменти. Връщаше се от детска градина, постоянно като види някое коте или куче започваше да плаче. Ние малко или много се опитвахме да свикнем с това, защото знаем, че рано или късно може тези нива на кортизол да не достигат. Тежко е, но „Българската Коледа” е нещото, което към този момент ни крепи”, обясни той.

От Дядо Коледа Ая чака да й донесе конструктор, но и късче доброта от всички хора на света.