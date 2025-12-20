Грижата за новороденото започва още в първите секунди след раждането – момент, в който всяко вдишване може да бъде решаващо. За предизвикателствата пред неонатологията и за мисията да се даде равен старт в живота на най-уязвимите деца говори неонатологът д-р Донка Узунова в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

По думите ѝ между 8 и 10% от новородените у нас попадат в рисковата група – недоносени деца или бебета, родени с усложнения, които изискват интензивно лечение още в първите часове след раждането. „Процентът е сходен със световния, но броят на тези деца се увеличава”, посочи д-р Узунова.

Специалистът обръща внимание и на все по-широкия възрастов диапазон на родилките – от изключително ранна възраст до жени над 45 години. Напредъкът в репродуктивната медицина прави възможни бременности, които преди години са били немислими. „Това обаче често е свързано с определена степен на недоносеност и нужда от специализирани грижи за новородените”, обясни тя.

Неонатологията е сред най-ресурсоемките области на медицината. „Всеки детайл изисква специална апаратура и висококвалифициран персонал. Това е начинът да сме на световно ниво”, подчерта д-р Узунова. По думите ѝ съвременните апарати за обдишване, мониторинг и диагностика, включително технологии с елементи на изкуствен интелект, позволяват индивидуален подход към всяко бебе и значително подобряват шансовете му за оцеляване и пълноценно развитие.

Детското кардиологично здраве: Инициативата „Българската Коледа” за по-добра диагностика и лечение

Ключова подкрепа за българската неонатология през годините оказва инициативата „Българската Коледа”, благодарение на която редица болници са оборудвани с модерна техника. „Когато разполагаш с тази апаратура още в началото на живота, ти даваш равен старт на дете, което се е родило в рискови условия”, каза специалистът.

Работният ден на неонатолога започва в родилната зала. Днес практиката е лекарят да присъства на всяко раждане, не само на рисковите. „Ние сме там от първата глътка въздух, да проследим адаптацията на бебето и да се намесим веднага, ако има нужда. При нас минутите са решаващи”, подчерта д-р Узунова.

В края на разговора тя споделя и своята лична рецепта за здраве. „Спокойна семейна среда, силни приятелства, физическа активност и повече време на открито. Елементите, които ни правят здрави, са същите, които ни правят и спокойни”, заключи неонатологът.