Между 0,6 и 1% от децата по света се раждат с вродени сърдечни малформации. Тази статистика често се превръща в тежък шок за родителите още в първите дни след раждането. За предизвикателствата пред семействата и възможностите на съвременната медицина коментира детският кардиолог проф. Анна Кънева в предаването „Пулс“ по NOVA NEWS.

„Това е световна статистика – между 6 и 10 на хиляда деца се раждат с вродени сърдечни дефекти“, обясни проф. Кънева. По думите ѝ развитието на феталната медицина и ранната диагностика дават възможност част от най-тежките случаи да бъдат открити още по време на бременността.

В България всяка година се раждат между 350 и 450 деца с вродени сърдечни малформации. Около половината от тях се нуждаят от оперативно или интервенционално лечение, а останалите се проследяват дългосрочно от специалисти. „Диапазонът на заболяванията е много широк – от леки кардиопатии, при които децата водят напълно нормален живот, до сложни дефекти, изискващи няколко етапа на лечение”, посочи кардиологът.

От септември тази година Детската кардиологична клиника към Националната кардиологична болница отново работи с пълен капацитет. Само за няколко месеца са оперирани над 180 деца, а близо 800 са преминали през диагностика и лечение. Според проф. Кънева това е резултат от дългогодишни усилия, натрупан опит и съвременни медицински подходи.

Ключова роля за ранното откриване на проблемите има наблюдението по време на бременността. Акушер-гинеколозите извършват задължителни прегледи в 13 и 14-а и 20 И 22-а гестационна седмица, а при съмнение за сърдечна аномалия бъдещата майка се насочва към детски кардиолог. Има и рискови групи жени, за които феталната ехокардиография е силно препоръчителна – сред тях са майки със сърдечни заболявания, жени с хронични болести и такива, които вече са родили дете със сърдечен дефект.

Според проф. Кънева през годините Детската кардиологична клиника е получавала значителна подкрепа от инициативата „Българската Коледа”, чрез която са дарени високотехнологични апарати за диагностика, лечение и реанимация. И тази година екипът ще кандидатства за нова апаратура, която да подпомогне възстановяването на най-тежките пациенти. „Най-голямото удовлетворение идва, когато видиш как дете, което е имало тежък старт в живота, расте и се връща при теб вече като възрастен човек”, сподели тя. По думите ѝ съвременната детска кардиология дава шанс за бъдеще на хиляди деца, стига диагнозата да бъде поставена навреме и лечението да е последователно.

В края на разговора проф. Анна Кънева сподели своята лична рецепта за здраве. „Добро настроение, срещи с приятели и всеки ден да научаваме по нещо ново”, заключи тя.