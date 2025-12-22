Много хора се притесняват от настоящата политическа ситуация в Европа и света. В Полша този страх се засили от няколко инцидента, свързани със сигурността, през последните месеци. Някои граждани не са готови да стоят безучастно и да гледат как ситуацията със сигурността се влошава – те искат да се подготвят конкретно за извънредни ситуации.

Такъв е и случаят с Уршула Рохцигел. Тя участва във военни учения, които Полша предлага безплатно на цивилни. До 2027 г. се очаква да бъдат обучени около 400 000 поляци. Репортаж на "Дойче веле".

Гасенето на големи пожари не е нещо, с което Уршула се занимава в събота сутрин. Обикновено тя е със семейството си, но днес 44-годишната жена е една от около 60 души, които участват във военно обучение за граждани. Това е част от усилията на Полша да подготви обикновените хора за война.

"Дойдох заради настоящата ситуация в Европа и в света. Искам да се чувствам по-сигурна и да знам как да защитя семейството си, ако се случи нещо лошо", споделя тя.

Курсовете са насочени към практически умения: слагане на противогаз, ориентиране в пресечен терен или палене на огън без запалка. Те са безплатни и се провеждат в цялата страна, а само в тази събота, по данни на властите, около 11 хиляди души се обучават из цяла Полша. Участници и военни служители са единодушни, че след като Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна преди почти четири години, мирът вече не може да се приема за даденост. Но дали тези еднодневни обучения наистина могат да променят нещо в случай на война?

"От моя гледна точка това определено е решаваща промяна, защото досега повечето от тези хора никога не са имали подобни знания. Така че — определено да. Това ще изгради и култура, и начин на мислене за готовност", посочи генерал-лейтенант Кшиштоф Крол.

И докато поляците са разделени по много теми, гражданската подготовка не изглежда да е една от тях — нито в обучителния лагер, нито в центъра на Варшава.

Заедно с останалите участници Уршула научава какво да прави в бункер — и какви най-необходими вещи да подготви за извънредна ситуация. Навън инструкторите обясняват различните видове алармени сирени, като се уверяват, че всички могат да ги разпознават и да реагират бързо.

Уршула определя прекараното време като добре оползотворено. "Уменията, които научихме, ще бъдат полезни, ако се стигне до извънредна ситуация", смята тя.



Експерти твърдят, че новата програма за военно обучение може да изведе амбициите на Полша на следващо ниво. "Тези обучения са полезни, защото от една страна подготвят по-голяма част от населението да реагира на непосредствени заплахи още в самото начало, а от друга — да увеличат броя на резервистите, които могат да бъдат мобилизирани в случай на война", смята Оскар Луиджи Гучоне от German Marshall Fund.

Уршула казва, че не планира да поеме по този път, но въпреки това смята обучението за важно.

Планирани са още сесии през следващите месеци. Полша вярва, че подготовката на гражданите за потенциална война е най-добрият начин да се запази мирът.

Редактор: Цветина Петкова