Докато на дипломатическата сцена се работи върху план за мир в Украйна в Източна Европа се подготвят за евентуални нови агресии. Страните, граничещи с източните граници на НАТО, обмислят използването на влажни зони като естествена отбранителна линия, поради опасения от евентуална руска инвазия. В Латвия военните се обявиха за повторно напояване на пресушени блата, които биха могли да служат като естествени бариери в рамките на балтийската отбранителна линия.

Блокади, камери и високи огради с бодлива тел -така изглежда латвийската граница с Русия в последно време. Полковник Андрис Риекстс наблюдава модернизацията на границата. Той показа на екип на "Дойче веле" как Латвия превръща самия пейзаж в част от своята отбранителна стратегия — започвайки от река на границата.

„Като отклоняваме водния поток, можем изкуствено да наводним тези територии при нужда, така че да създадем допълнителна бариера в ситуация на криза“, заяви полковник Андрис Риекстс от Латвийските въоръжени сили.

А латвийската армия разглежда и торфищата, разпръснати по протежение на границата. „По Балтийската отбранителна линия имаме много торфени блата. Силно подкрепяме идеята, че всяка естествена бариера, която може да бъде възстановена или създадена, ще помогне за изграждането на тази отбранителна линия“, обяснява военният.

Торфищата покриват около 10 процента от територията на Латвия. Но повече от половината от тази площ е била отводнявана, за да се добива торф за гориво и селско стопанство, както и за разчистване на земи за обработваеми площи. Учени като Мара Пакалне работят, за да преобърнат този процес. Тя изучава как да бъдат възстановявани блата като това — само на два километра от руската граница.

„Можете да затворите отводнителните канали и водата вече няма да изтича от блатото. Така че това дори е по-добро за отбраната“, посочва Мара Пакалне от Латвийския университет.

Тя добавя, че блатата не само забавят руските танкове — те също така се борят със замърсяването, което затопля планетата. „Когато отводните торфищата, те започват да отделят всички парникови газове. Така че, ако ги възстановите, задържате въглерода в тях“, обяснява ученият.

Отдалеч изглежда като твърда земя. Но под краката на хората торфището е напълно пропито с вода. Смъртоносната му природа стана очевидна в торфено блато в Литва, където по време на учения на НАТО през март бронирана машина на американската армия потъна, а четирима войници загинаха. Отне почти седмица, за да бъде извадена машината.

Но това, което беше трагичен инцидент за войниците на НАТО, сега се превръща в отбранителна стратегия. Чрез оформяне на ландшафта Латвия може да насочи ресурсите си към блокиране на други маршрути от Русия.

„Виждаме действията на Русия, това, което казват и правят с другия си съсед — Украйна. Така че не можем да кажем, че изграждаме нашата отбранителна линия само временно“, обяснява полковник Андрис Риекстс.

В латвийските погранични райони, политическото разделение между Запада и Русия става все по-видимо на терен. Тези изкуствени прегради сега се допълват от по-малко видими естествени бариери.

