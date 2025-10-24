Голяма група маскирани мъже се е появила на границата между Естония и Русия. Според естонските власти не става дума за гранични войски. Инцидентът е определен като поредната руска провокация срещу Европа и НАТО.

Докато загрижеността в Съюза нараства, Москва настоява, че става дума за рутинна операция. Според експерти обаче целта на Русия е да отвлече вниманието от Украйна. Местните споделят, руските войници се появили на естонската граница, а лицата им били покрити, докато оръжията – открито показани.

„Съдейки по униформите, те определено не бяха граничари“, смятат естонски полицаи. Естонските власти не поемат никакви рискове.

НАТО проведе патрулираща мисия във въздуха до границата на Русия

„За нас това очевидно беше опасна ситуация. Граничарите поискаха информация от руската страна, но те не казаха нищо – твърдяха, че това са нормални операции. За нас обаче беше заплаха“, казва местен граничар.

Това е последният подобен инцидент. Миналия месец близо 20 руски дрона навлязоха във въздушното пространство на Полша, а три изтребителя кръжаха над Естония в продължение на 12 минути — документиран случай, който Кремъл отрече. НАТО бързо създаде мисията „Източен страж“ за допълнителна защита, след като се появиха призиви да се свалят руски самолети, ако отново навлязат във въздушното пространство на съюзниците. Но естонският министър-председател Кристен Михал заяви, че има доверие в настоящите правила за действие на Съюза.

„Всеки път има решимост и оценка – какви са намеренията на тези, които нарушават въздушното ни пространство, каква е посоката, въоръжаването и т.н. Така че всеки път пилотите и служителите на НАТО трябва да направят оценка. Бих казал, че всичко е на мястото си и работи“, заяви Михал.

Други предупреждават, че провокациите на Москва ще стават все по-смели, тъй като Русия се опитва да отклони вниманието – и средствата – на Европа от подкрепата ѝ за Украйна.



„Кога ще предприемем действия, за да възстановим уважението към нашите граници и суверенитет и ще спрем това руско поведение? Трябват да бъдем много по-решителни с правилата за действие и подхода, защото руснаците никога няма да спрат, освен ако не бъдат спрени“, смята Томас Йермалавичюс от Международния център за отбрана и сигурност.

Йермалавичюс казва, че не е нужно НАТО да сваля самолети или дронове, за да изпрати ясно послание на Москва. Той предлага Алиансът да се насочи, например, към руската инфраструктура или към интернет трафика ѝ, който зависи от европейски кабели.

Вдигнаха изтребители на НАТО заради руски самолети над Балтийско море

„При всеки инцидент можем да им кажем – скоростта на вашия интернет ще бъде с 25% по-ниска, ако това се повтори. Трябва да бъдем креативни, да мислим нестандартно – а в момента има сериозен недостиг на въображение, когато става дума за реакциите ни към Русия“, допълва Йермалавичюс.

Премиерът Михал предупреждава, че колкото повече публично внимание се обръща на подобни инциденти, толкова по-добре е за Кремъл: „Те имат само едно послание – да не говорим за Украйна, а за нашите граници. Да не даваме нищо на Украйна, защото ни трябва тук“.

Михал обещава, че това няма да се случи в Естония, която вече е изразходвала 1,4 процента от брутния си вътрешен продукт за помощ на Киев. Според него най-добрият начин да се противодейства на опитите на Москва да тества НАТО е Украйна да спечели войната възможно най-бързо.

Редактор: Цветина Петкова