Снимка: iStock
Те участват в програма на Министерството на отбраната, за да се подготвят за предизвикателствата на бъдещето
Дали става дума за изтребители, които нарушават въздушното пространство на НАТО, или за неизвестни дронове, които кръжат около летищата и блокират трафика: Путин поставя запада на изпитание.
Тъй като руските нарушения стават все по-чести, балтийските държави засилват усилията си за защита на въздушното си пространство. Латвия се превърна в европейска крепост на дроновете, а в съседна Литва вече девет училища са стартирали програми за обучение на деца в работата с дронове.
В някои литовски училища децата се учат да сглобяват и да управляват дронове – първо в симулатор, после в реални условия. Те участват в програма на Министерството на отбраната, за да се подготвят за предизвикателствата на бъдещето.
„Стена срещу дронове”: Как Европа си представя проекта и какво е участието на България
„Просто е забавно да летиш с дрон. Може и да е полезно – мога да снимам с него. Уча се и да защитавам страната ни, защото неотдавна видях дрон да навлиза в Литва. Може би и във военните действия би бил полезен“, смята Едгарас.
И литовците имат пълното право да се притесняват. Таураге – град с 20 000 жители – се намира само на 30 километра от руската граница. Миналата година Литва се присъедини към дроновата коалиция на НАТО, водена от съседна Латвия – вече един от водещите производители на дронове в Европа. Само през 2024 г. Латвия е доставила 5 000 дрона за Украйна. А тази година целта е повече от двойно увеличение.
„Преди 4-5 години дроновете бяха просто техника за снимане, играчки или състезателна техника и никой не мислеше за тях като за оръжия. През последните няколко години се доказа, че са много рентабилни, могат да нанесат огромни щети, произвеждат се масово и бързо, и не е нужно много време, за да се научиш да ги управляваш“, коментира изпълнителният директор на Eraser Едгарс Гауручс.
Латвийски компании като неговата тестват дронове в реални условия – включително на военни учения, но и на бойното поле в Украйна. Достъпът до това знание, заедно със стратегически държавни инвестиции, превърнаха Латвия в лидер на ЕС в дрон технологиите. Технологии, които могат да защитават и собственото ѝ небе. Скорошните руски навлизания с дронове във въздушното пространство на Полша и Румъния поставиха страните в повишена готовност.
„Работим все повече върху дронове, които могат да защитават страната ни от, да речем, нашествия или инвазии. Също и върху дронове и антидрон системи, които могат да бъдат евтина защита срещу въздушни атаки“, каза бившият министър на отбраната на Латвия Артис Пабрикс.
Запрянов: "Стената от дронове" не е разработена и е само политическо намерение
Но това може да се окаже предизвикателство, предупреждават производителите.
„Много лесно е да увеличиш производството от 100 на 1000 или дори на 10 000 дрона месечно. Това не е трудната част. Най-трудно е с веригите за доставки. Например има много части, които се произвеждат само в определени държави. Суровините ще са проблем в бъдеще“, посочи Гауручс.
В Латвия децата също се подготвят за бъдеще, в което дронове може да изиграят жизненоважна роля.Редактор: Цветина Петкова
