България беше част от среща на министрите на отбраната за т.нар. „Стена срещу дронове” на ЕС. Освен България, участваха трите Балтийски републики, Дания, Финландия, Полша и Румъния. Видеоконферентната среща беше организирана от еврокомисаря по отбраната Андрис Кубилис.

Темата коментираха в предаването „Твоят ден" бившия военен министър Ангел Найденов и Ивайло Иванов от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик".

„Тази идея възникна след масираното нахлуване на дронове в полското въздушно пространство, но не е нещо ново за част от страните. Балтийските страни още през февруари-март предложиха реализация на нещо от този тип - укрепване на противовъздушната отбрана в този най-нисък слой. Тогава ЕК по-скоро отклони идеята”, коментира Ангел Найденов.

„Ясно е, че ще участваме. Става въпрос за многопластова система за защита. Остава неясно какви ще са източниците на финансиране. Очевидно ще трябва да бъдат мобилизирани национални средства. Моето мнение е, че става въпрос за една защитна линия за цяла Европа, тоест необходимо е да бъдат мобилизирани средства от ЕК, да бъдат грантови средства, а не заеми”, каза Найденов.

„Амбицията на ЕК е това да е система, разработена на европейско ниво, разположена и поддържана от Европейския съюз като цяло. Т.е. наистина разходите да бъдат на ниво Европейски съюз, не на ниво отделни страни”, заяви Ивайло Иванов.

„Когато говорим за стена от дронове от Балтийско до Черно море, за да бъде еднакво силна навсякъде, да не зависи от националните усилия, трябва да бъде поддържана на европейско ниво. Така ще имаме гаранциите, че тя във всяка една част е достатъчно ефективна и сигурна”, каза Иванов. Според него Европа закъснява със своите действия.

„След като бяхме свидетели ежедневно какво се случва в Украйна всеки ден за тези атаки от дронове, накрая се оказахме, че не сме подготвени, т.е. не действахме изпреварващо, а отново се движим след събитията. Надявам се да си вземем поука”, каза Иванов.

Той цитира и оценката на ЕК, според която при осигурено финансиране и достатъчно политическа воля, в рамките на една година можем да видим резултати от тези действия.

„Условията са най-вече да има политическата воля в отделните страни членки и да се движат с еднакво темпо”, каза Иванов.