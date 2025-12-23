Независимо дали е разменена с партньор, член на семейството или приятели, прегръдката успокоява и утешава. Но защо обичаме тези прегръдки толкова много? Очевидно е, че ни карат да се чувстваме обичани и ценени...но това не е всичко. Ново проучване разкрива механизми, неразривно свързани с това как тялото ни възприема температурата и как това допринася за изграждането на нашето собствено самосъзнание.

Изследванията показват, че хората притежават много повече от пет сетива, а термоцепцията – способността да усещаме топлина и студ – е едно от тях. Тази способност на тялото ни да възприема температурата е била от съществено значение за оцеляването ни през цялата ни еволюция. Тя ни помага да избегнем изгаряния или измръзване и ни подсказва кога да се затоплим и кога да потърсим сянка.

Приятелски жест или любовен намек: Тайните на прегръдката

Според Лаура Кручанели, съавтор на изследването и преподавател по психология в университета „Кралица Мери“ в Лондон, „топлината е един от първите защитни сигнали: усещаме я в утробата, в грижите, получени в ранното детство, и всеки път, когато някой ни прегърне“. Когато прегръщаме някого, термичните сигнали активират нервните влакна в кожата, които са свързани с мозъчната кора чрез температурно чувствителни пътища. Активирането им води до освобождаване на окситоцин – често наричан хормон на любовта или привързаността.

Този хормон се отделя предимно по време на физически контакт, като прегръдки, но също и по време на родителска привързаност, кърмене и полов акт. При хората окситоцинът насърчава чувството за доверие, укрепва социалните и емоционалните връзки и спомага за намаляване на стреса чрез понижаване на нивата на кортизол. Той играе роля и в регулирането на тревожността и допринася за по-силно усещане за благополучие. Липсата на физически контакт нарушава телесната осъзнатост на индивида – характеристика, наблюдавана при редица състояния, като хранителни разстройства или депресия.

Учени подчертават, че днес е изключително важно да се изследва как телата ни реагират на температурата в контекста на все по-осезаемите климатични промени.

Редактор: Дарина Методиева