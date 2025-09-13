Д-р Себастиан Окленбург пише за уебсайта Psychology Today, че за първи път учените решили научно да открият разликата между романтичните и платоничните прегръдки.

В ново проучване, публикувано в Journal of Nonverbal Behavior, 60 доброволци - както приятели, така и влюбени двойки - многократно са вървели един до друг и са се прегръщали. Движенията на участниците в проучването са заснети от 14 високочестотни видеокамери, а получените кадри са анализирани от софтуер за изкуствен интелект. Учените са изследвали продължителността на прегръдките, позицията на тялото и други детайли, а също така са взели предвид личностните черти на участниците въз основа на резултатите от въпросниците.

Резултатите са били показателни: романтичните партньори са се прегръщали значително по-дълго - средно 7,02 секунди, докато приятелите са се прегръщали само 2,88 секунди. Това беше статистически потвърдено и се превърна в ключовата разлика.

Самопрегръщането облекчава тревожността и стреса

В същото време очакваната разлика в „плътността“ на прегръдките не беше открита: някои двойки спазваха дистанция, а сред приятелите имаше такива, които се прегръщаха доста силно. Личностните характеристики обаче повлияха на близостта. Така хората с високо ниво на невротизъм предпочитаха по-голяма дистанция по време на прегръдки, докато участниците с изразена добросъвестност избираха по-близки прегръдки.

Учените заключават: следващия път, когато искате да разберете дали някой ви вижда просто като приятел или нещо повече, обърнете внимание на продължителността на вашата прощална прегръдка. По-малко от три секунди е „зоната на приятелите“, седем или повече е сигнал за евентуални по-дълбоки чувства.

