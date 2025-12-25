Полицаи от шерифската служба на Охайо станаха свидетели на необичаен нарушител на пътя. Патрул забелязал кола, която се движела с превишена скорост.

Автомобилът бил спрян за проверка, а полицаят задал на шофьора въпроса: "Покажете си шофьорската книжка!", когато забелязал нещо странно - водачът бил облечен в костюм на Дядо Коледа. Оказало се, че на пътническата седалка до него седи не кой да е, а госпожа Коледа.

На запис от бодикамерата на униформения се чува как той избухва в неудържим смях. Секунди по-късно и колегата му осъзнава кого са спрели и също започва да се смее.

След проверката г-н и г-жа Коледа били пуснати да продължат пътя си само с предупреждение да бъдат внимателни на пътя и да не превишават ограниченията на скоростта.

Редактор: Станимира Шикова