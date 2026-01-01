Зохран Мамдани встъпи в длъжност като кмет на американския мегаполис Ню Йорк малко след полунощ местно време, предаде „Асошиейтед прес”. Демократът положи клетва в историческа, изведена от експлоатация метространция в Манхатън.

Първият мюсюлманин - кмет на Ню Йорк, беше положил ръка върху Корана по време на церемонията. „Това е чест и привилегия за цял живот”, каза Мамдани.

Снимка: БГНЕС

Той се самоопределя като социалист в страна, където тази дума се свързва с крайната левица. Мамдани е изградил програмата си около непосилните разходи за живот в мегаполиса с 8,5 милиона жители. Неговият предшественик Ерик Адамс обаче се опита да усложни прилагането на една от основните мерки – замразяването на наемите на над един милион апартамента, като назначи или преназначи няколко свои близки в комисията, отговаряща за вземането на решение по този въпрос.

Шансовете да бъдат спазени другите обещания на Мамдани (изграждане на 200 000 достъпни жилища, достъпна за всички детска градина, общински супермаркети с ниски цени, безплатни автобуси) все още не са известни. В негова полза работят отличните му отношения с Кати Хоукъл - демократката губернаторка на щата Ню Йорк. На равнище губернатор се одобряват много решения, по-специално увеличенията на данъците, каквито той планира.

Против всички очаквания след ожесточената кампания срещата между Доналд Тръмп и Зохран Мамдани в края на ноември беше сърдечна. Бъдещият кмет „разумно е потърсил обща мисия с Тръмп - да превърне Ню Йорк отново в град, в който се живее добре”, обръща внимание АФП.

На 34 години Мамдани е един от най-младите кметове на Ню Йорк, като преди това единственият му мандат е бил като представител на района си в щатската асамблея. Критикуван е за липсата си на опит, но избраният кмет се обгражда с опитни сътрудници, някои от които са работили за предишни кметове или дори за администрацията на бившия президент Джо Байдън.

Още преди избирането си той започна диалог с бизнес средите. Предвижданото масово изселване на богатите нюйоркчани засега не се очертава, потвърдиха през последните седмици няколко влиятелни фигури от сектора на недвижимите имоти.

Като защитник на палестинската кауза кметът мюсюлманин от индийски произход трябва да продължи да вдъхва успокоение на еврейската общност, акцентира „Франс прес”. Наскоро една от неговите новоназначени служителки подаде оставка, след като бяха разкрити нейни антисемитски публикации в социалните мрежи, които публикувала на младини.

Съпругата му Рама Сауаф Дуаджи, художничка от сирийски произход, също се радва на популярност. Според статистиките на "Соушъл блейд" от ноември насам профилът ѝ в Instagram е спечелил над един милион последователи. Тя наскоро заяви на първа страница на изданието за мода и култура "Кът", че не е политическа фигура, а подкрепя съпруга си и иска да използва ролята си на първа дама на Ню Йорк по най-добрия възможен начин.

Редактор: Калина Петкова