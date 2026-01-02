С въвеждането на еврото скок и на цената на такситата в София. Минималните тарифи се повишиха, а шофьорите ще приемат плащания в двете валути.

Преминаването от лева в евро обаче създаде проблеми в бранша. Оказва се, че не всички автомобили са оборудвани с новите машини, при които крайната сума се изчислява в евро.

След преминаването в евро: Защо таксиметрови апарати отчитат двойни суми

И още един проблем - голяма част от ремонтираните апарати, които показват цената в евро увеличават изминатите километри почти двойно, а така расте и цената.

Няма точни данни колко от автомобилите са с изрядни апарати, които да пресмятат крайната цена на пътуванията в евро. Шофьорите, които все още не са направили тези корекции, вече са в нарушение на Закона за въвеждане на еврото.

Редактор: Цветина Петрова