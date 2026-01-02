Великобритания е произвела рекордно високо количество електроенергия от възобновяеми източници през миналата година, сочи проучване, публикувано в петък.

Вятърната, слънчевата и биомасната енергия заедно са осигурили 47% от електроенергията на страната през 2025 г., сочи докладът на уебсайта за климата и енергията Carbon Brief, цитиран от АФП.

Това е повече от газа, който е осигурил 28% от електроенергията в Обединеното кралство, а ядрената енергия е на трето място с 11% от производството.

Количеството газ, използвано за електроенергия, се е увеличило, след като страната е затворила последната си електроцентрала на въглища в края на 2024 г., се посочва в проучването, като се добавя, че ядрената енергия е достигнала най-ниското си ниво за последните 50 години, отчасти поради прекъсвания в доставките.

„Като цяло, електроенергията в Обединеното кралство стана малко по-замърсяваща през 2025 г.“, заключава Carbon Brief, добавяйки, че износът на електроенергия от страната е нараснал, а вносът е спаднал през миналата година.

Добавя се, че Обединеното кралство е отбелязало 1% ръст в търсенето на електроенергия „след години на спад“, тъй като електромобилите, термопомпите и центровете за данни са се свързали с електропреносната мрежа в по-голям брой.

Великобритания е един от водещите играчи в областта на възобновяемата енергия в Европа благодарение на вятърната енергия на сушата и в морето.

Страната си е поставила за цел да намали емисиите на парникови газове с най-малко 81% до 2035 г. в сравнение с нивата от 1990 г. и се стреми да постигне въглеродна неутралност до средата на века.

